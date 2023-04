Ascolti Tv 7 aprile 2023, in 3,8 milioni seguono il Rito della Via Crucis, Pio e Amedeo chiudono in bellezza

Ascolti Tv, 7 aprile 2023 in prima serata su Rai1 il Rito della Via Crucis, in onda dalle 20:59 alle 22:31, ha conquistato una media di 3.799.000 spettatori pari al 20.2% di share. A seguire In Viaggio, dalle 22:31 alle 23:49, 1.449.000 e 9.9%. Su Canale5 l’ultima puntata di Felicissima Sera All Inclusive, dalle 21:45 alle 00:51, con le ospitate di Paolo Bonolis e Renga-Nek ha registrato 2.884.000 spettatori con share del 21.3%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 800.000 spettatori (4.2%) e N.C.I.S. Hawai’i di 672.000 (3.9%). Su Italia1 I predoni 892.000 (5.1%). Su Rai3 il film Se Dio vuole 858.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Quarto Grado 1.045.000 spettatori (7%). Su La7 Propaganda Live 736.000 e 5.3%. Su Tv8 4 Ristoranti 438.000 (2.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 599.000 (3.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 La Croce di Odessa 3.033.000 e 16.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.467.000 e 18.7%. Su Rai2 Tg2 Post 643.000 (3.5%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.244.000 e 6.8%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.303.000 (7.3%), Un Posto al Sole 1.553.000 (8.3%). Su Rete4 Stasera Italia 746.000 (4.2%) e 663.000 (3.6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.153.000 (6.3%). Su Tv8 100% Italia 391.000 (2.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo 579.000 (3.2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.481.000 pari al 24.1%. Su Canale5 Avanti un Altro 2.963.000 (21.3%).

