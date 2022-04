Ascolti Tv 7 aprile 2022, contro Don Matteo non c'è Isola che tenga

Ascolti del 7 aprile 2022. In prima serata su Rai1 Don Matteo 13, in onda dalle 21.39 alle 23.27, ha conquistato una media di 5.680.000 spettatori pari al 26,4% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.43 alle 25.18, è stata seguita da una media di 2.538.000 spettatori pari al 16,8% di share (La Isla Bonita finale 1.130.000 e 25,8%). Su La7 PiazzaPulita 1.029.000 (6,3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 955.000 (5,6%). Su Italia 1 Red 2: 1.159.000 (5,2%). Sul 20 The War Il Pianeta della Scimmie 317.000 (5%). Su Tv8 il match Bodo Glimt-Roma 848.000 (3,7%). Su Rai2 Mister Felicità 645.000 (2,9%). Su Rai3 Tocca a Noi Musica per il Sociale 658.000 (2,9%). Sul Nove Pearl Harbor 334.000 (1,9%). Su Sky Uno Pechino Express La Rotta dei Sultani 345.000 abbonati (1,5% di share).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 5.181.000 (22%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.782.000 (16%). Su Italia1 NCIS 1.402.000 (6,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 880.000 (4%) e Un Posto al Sole 1.507.000 (6,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.660.000 (7,2%). Su Rai2 Tg2 Post 1.018.000 (4,3%). Su Rete4 Stasera Italia 935.000 (4,1%) e 934.000 (4%). Sul Nove Deal with It 283.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.296.000 (24,5%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.364.000 (19,6%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 1.039.000 (12,4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 566.000 (17,8%). Su Rai2 Anni 20 Notte di Guerra 186.000 (1,7%). Su Rai 3 L’Importanza di Iniziare da Uno 238.000 (1,7%). Su Italia1 Hellboy 357.000 (4,1%). Su Rete4 Adua e le Compagne 150.000 (3,5%).

