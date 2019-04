Ascolti Tv 7 aprile 2019. Testa a testa Fazio-Ferilli. Al mattino vola Ingrid Muccitelli. Bene Iene, Paperissima e Tiki Taka

Ultimo aggiornamento: 12:05

. Testa a testa tra Sabrina Ferilli e Fabio Fazio. Le due ore su Rai1 di Che Tempo Che Fa, iniziato un’ora prima della fiction di Canale 5, hanno sfiorato la media di 4 milioni di spettatori e il 16% di share (Il Tavolo è sceso al 12%). Su Canale 5 la seconda puntata de L’Amore Strappato ha raggiunto la media di 3,8 milioni con uno share più alto di Fazio, il 16,8%. Terzo posto per Italia1 con Le Iene 11,7% di share e 2 milioni di media. Su Rai2 NCIS 6,6% e FBI segna 7,5%. Su La7 Non è l’Arena 6,3%. Su Rai3 Amore Criminale 4,9%. Su Rete4 il film From Paris With Love 3%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,3%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 3 l’1,7%.In fascia Access su Canale 5 Paperissima Sprint 4,3 milioni e il 17,3%. Su Rai3 Grazie dei Fiori Remix 5,1%. Su Rai2 Quelli Che il Calcio Dopo il Tg 4,6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 3,8%. Nel Preserale L’Eredità 3,9 milioni e il 20,1%. Su Canale 5 Avanti un Altro 3,3 milioni (17%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 5,4%. Al mattino vola oltre il 22% Unomattina in Famiglia con Ingrid Muccitelli. Al pomeriggio Domenica In con Mara Venier 18%. La Prima Volta con Cristina Parodi 12%, Domenica Live di Barbara d’Urso 14%. In seconda serata Speciale Tg1 7,3%, La Domenica Sportiva 7,5%, Tiki Taka 10,5%.