Ascolti Tv 7 agosto 2023, niente Scherzi a Parte contro il Giovane Montalbano

Ascolti Tv lunedì 7 agosto 2023, in prima serata su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica ha conquistato una media di 2.671.000 spettatori pari al 19.6% di share. Su Canale5 la replica di Scherzi a Parte 1.557.000 e 12.8%. Su Rai2 Che Todd ci Aiuti 529.000 (4%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside in replica 836.000 pari al 7%. Su Rai3 la replica di Report 1.069.000 (7.1%). Su Rete4 Flashdance 619.000 (4.4%). Su La7 Atlantide Files 266.000 e il 2.5%. Su Tv8 Gomorra La Serie in replica 249.000 (1.7%). Sul Nove Si accettano miracoli 364.000 (2.7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.012.000 con il 18.9%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena è visto da 3.285.000 spettatori pari al 28.2%. Su Canale5, in replica, The Wall 1.549.000 (13.8%).

