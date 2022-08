Ascolti Tv 7 agosto 2022, Reazione a Catena va forte anche di domenica

Ascolti tv del 7 agosto 2022 in prima serata su Rai1 La Dama Velata in replica ha conquistato una media di 2.053.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Canale 5 Contra La Parte Avversa 1.159.000 (9,2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 947.000 (7%) e Bull 842.000 (6,5%). Su Italia 1 le partite di Coppa Italia Monza-Frosinone 774.000 (6,1%) e in precedenza Verona-Bari 490.000 (4,8%). Su Rai3 Kilimangiaro Estate 674.000 (5,5%). Su Rete4 Sharm El Sheikh Un’Estate Indimenticabile 528.000 (6,5%). Su La7 Miss Marple 400.000 (3,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 TecheTecheTè 2.705.000 (20,2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 1.809.000 (13,5%). Su La7 In Onda 1.077.000 (8,1%). Su Rete4 Controcorrente 886.000 (6,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.003.000 (26,2%), Tg1 delle 20: 3.407.000 (26,9%). Su Canale5 Avanti un Altro! in replica 1.538.000 (13,7%), Tg5 2.280.000 (17,9%).

Nel daytime su Rai1 da segnalare la Santa Messa 1.231.000 (20,2%), l’Angelus 1.528.000 (20%), Linea Verde Estate 2.436.000 (22,8%).

