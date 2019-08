Ascolti Tv 7 agosto 2019, toccare il fondoschiena alla Gregoraci fa crescere Battiti

Ascolti Tv di mercoledì 7 agosto 2019. In prima serata su Rai1 Superquark ha raggiunto il 12,4% e sfiorato i 2 milioni di spettatori, su Canale 5 The Fix l’8,9% con 1,5 milioni. Su Rai 2 Elementary al 5,7%, su Rai 3 Maximilian Il gioco del potere e dell’amore al 4%, su Italia 1 Battiti Live al 9,5% con 1,4 milioni stupiti dal gesto del dj Gabry Ponte che ha toccato il fondoschiena di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ha dato l’impressione di non gradire e ha spostato immediatamente la mano di Ponte, ma la toccata e fuga al pubblico non è sfuggita. Su Rete 4 Matrimonio alle Bahamas al 5,5%, su La7 In onda a 1,2 milioni e 6,8% e Il medico della mutua al 3,1%.

Nella fascia Access Prime Time Techetechetè su Rai1 al 18,4%, Paperissima Sprint su Canale 5 al 14%, Tg2 Post su Raidue al 5,2%, Un posto al sole su Raitre al 6,8%, CSI su Italia 1 al 4,9%, Stasera Italia Estate su Rete 4 al 5,7% nella prima parte e 6,4% nella seconda, In Onda su La7 al 6%.

Nel Preserale Reazione a catena su Rai 1 al 25,1%, Caduta libera su Canale 5 al 17,6%, NCIS su Raidue al 5,4%, su Italia 1 CSI al 2,8%, Tempesta D’Amore su Rete 4 al 4,9%, Il Commissario Cordier su La7 al’1,4%. In seconda serata Superquark Natura su Rai1 8,9%, Blood & Treasure su Raidue al 2,9% e Realiti al 2,8% su Raitre Narcotica al 3%, su Canale 5 Station 19 al 6,8%, W Radio Playa su Italia 1 al 7%, Puerto Escondido su Rete 4 al 3,1 %, Il romanzo di un giovane povero su La7 al 2,1%. Giovedì 8 Agosto 2019, 11:48

