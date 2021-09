Ascolti Tv 6 settembre 2021, Momenti di trascurabile felicità per Rai1

Ascolti Tv 6 settembre 2021. In prima serata su Rai1 il film Momenti di trascurabile felicità ha raggiunto una media di 2.616.000 spettatori pari al 13,5% di share. Su Canale 5 la miniserie Gloria 1.942.000 (11%). Su Rai2 Hawai Five O: 1.202.000 (5,7%) nel primo episodio, 1.233.000 (6,6%) nel secondo e 1.103.000 (7,8%) nel terzo. Su Rete4 la prima puntata stagionale di Quarta Repubblica 995.000 (6,7%). Su Rai3 Presa Diretta 1.099.000 (5,6%). Su Italia 1 in prima visione Godzilla II King of monsters 922.000 (5,3%). Su Tv8 il film Mia Moglie per Finta 527.000 (2,9%). Sul Nove il film Palermo-Milano Solo Andata 532.000 (2,9%). Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare 383.000 (2,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.879.000 (18,4%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.070.000 (14,6%). Su Rai3 Qui Venezia Cinema 1.214.000 (5,9%), Un Posto al Sole 1.424.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.318.000 (6,4%) nella prima parte e 1.129.000 (5,3%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.127.000 (5,4%). Su Rai2 Tg2 Post 1.067.000 (5%). Su Italia1 NCIS 1.093.000 (5,2%). Su Tv8 Guess My Age 393.000 (1,9%). Sul Nove la nuova edizione di Deal With It Stai al Gioco 453.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.996.000 (26,2%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.314.000 (15,9%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.315.000 (14,2%).

Al pomeriggio l’esordio stagionale del nuovo (e ridotto) Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso 1.413.000 (16%) nella prima parte in onda dalle 17.35 alle 17.56, e 1.347.000 (14,3%) nella seconda in onda dalle 17.59 alle 18.29. Su Rai 1 Estate in Diretta 1.045.000 (11,3%) nella prima parte e 1.519.000 (16,5%) nella seconda.

