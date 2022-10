Ascolti Tv 6 ottobre 2022, Imma Tataranni stacca il Gf vip

In prima serata su Rai1 la seconda stagione di Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha conquistato una media di 4.328.000 spettatori pari al 23,9%. Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.20 – il Grande Fratello Vip 7: 2.761.000 e 21,3% di share (Night: 1.172.000 – 32.3, Live: 762.000 – 24.7%). Su Rai2 Tg2 Post 445.000 (2.2%). Su Italia 1 Red Sparrow 1.085.000 (6,4%). Su Rai3 Flesh and Blood 463.000 (2,4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 979.000 (6,8%). Su La7 Piazza Pulita 703.000 (4,8%). Su Tv8 Hearts-Fiorentina di Conference League 853.000 (4,3%). Sul Nove la prima puntata di Only Fun Comico Show 462.000 (2,5%). Su Sky Uno X Factor 461.000 abbonati con il 2,4% di share.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.467.000 (21,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.721.000 (17,8%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.133.000 (5,4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.597.000 (7,7%), Un Posto al Sole 1.566.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 963.000 (4,7%) e 796.000 (3,8%). Su La7 Otto e Mezzo 1.414.000 (6,7%). Su Tv8 Uefa Europa League 401.000 (2%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 543.000 (2,6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.312.000 (27%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.972.000 (19,3%).

