Ascolti Tv 6 ottobre 2021, azzurri al 37% di share. Le tre reti Rai superano Canale 5

Ascolti Tv 6 ottobre 2021. In prima serata su Rai1 la semifinale di Nations League Italia-Spagna ha raggiunto una media di 9.075.000 spettatori pari al 37% di share (pre e post gara con Paola Ferrari nel complesso: 5.910.000 e 25.9%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.132.000 (10,8%). Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 8: 1.817.000 (8,3%). Su Canale 5 La Signora dello Zoo di Varsavia 1.511.000 (8,2%). Su Italia 1 Tu la Conosci Claudia? 864.000 (3,9%). Su Rete4 Zona Bianca 612.000 (3,4%). Su La7 Non è L’Arena 570.000 (3,4%). Su Tv8 X Factor 399.000 (3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 255.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 3.145.000 (12,4%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.412.000 (6,1%), Un Posto al Sole 1.779.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.216.000 (4,9%). Su Rete4 Stasera Italia 878.000 (3,7%) nella prima parte e 774.000 (3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 774.000 (3%). Su Italia1 NCIS 974.000 (3,9%). Su Tv8 Guess My Age 357.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 322.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.079.000 (22,4%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.416.000 (19,3%). Su Rai3 le edizioni dei TgR 2.914.000 (15,1).

Nel daytime su Rai1 Storie Italiane leader del mattino (958.000 e 18,7%), Vita in Diretta del pomeriggio (2.122.000 e 18,9%) dalle 17.28 alle 18.39. Ancora un successo contro Pomeriggio Cinque (1.361.000 e 13,1%).

In seconda e terza serata su Rai1 Porta a Porta 1.296.000 (9,3%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 541.000 (8,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 302.000 (5%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 11:08

