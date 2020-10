Ascolti Tv 6 ottobre 2020, Gruber schiacciasassi e Giordano fa le pulci ai cardinali

Ascolti Tv martedì 6 ottobre 2020. Su Rai1 la replica della fiction Imma Tataranni Sostituto Procuratore ha conquistato una media di 3.656.000 spettatori pari al 16,6% di share. Su Canale 5 Jurassic World Il Regno Distrutto 1.838.000 e 9,3%. Su Italia 1 Le Iene Show 1.658.000 (10,1%). Su Rai2 Un’Ora sola vi Vorrei con Enrico Brignano 1.814.000 e 7,4%.



Per quanto riguarda i talk diMartedì su La7 si conferma il programma con più spettatori (1.137.000) davanti a #Cartabianca (1.048.000) e Fuori dal Coro (1.029.000), ma è Giordano che vince sulla media share, anche per la lunga durata: 6% contro il 5,4% di Floris e il 5,1% della Berlinguer. Nell’ultima parte Giordano ha fatto le pulci ai conti del Vaticano e ai cardinali, mentre prima si era divertito a spulciare le bollette (certo, lo spot di una grande azienda energetica al termine del discorso ha fatto sorridere il telespettatore attento, ma la pubblicità in un’azienda commerciale è sacra e chi fa il programma spesso non sa quale spot vada in onda in quello spazio).



Su Tv8 Name that Tune 2,5% e 528.000 spettatori, sul Nove Non-Stop 448.000 e 2%. In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.067.000 e 11,4%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.714.000 (18,5%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.223.000 (16,5%). Su La7 Otto e Mezzo 2.045.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.200.000 (4,9%) nella prima parte e 1.260.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 4,4% e 1.121.000 spettatori. Su Italia1 CSI 1.108.000 e 4,4%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1.592.000 e 6,3%. Su Tv8 Guess my Age 621.000 e 2,5%. Sul Nove Deal with It Stai al gioco 547.000 con il 2,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.264.000 spettatori (22,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.555.000 e 19,5% di share. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA