Ascolti Tv 6 novembre 2022, più di 5 mila spettatori e share al 30% per il gran finale di Mina Settembre

Ascolti del 6 novembre 2022 in Prima Serata su Rai1 l’ultima puntata di Mina Settembre 2 sbanca con una media di 5.076.000 spettatori pari al 28,8%% di share (primo episodio 5.120.000 – 26.8%, secondo episodio 5.035.000 – 31.1%). Su Rai3 Che Tempo che Fa 2.157.000 (10,9%) e Il Tavolo 1.295.000 (8,5%). Su Canale 5 Il Richiamo della Foresta 1.777.000 (9,6%). Su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside 1.009.000 (5,5%). Su La7 Non è L’Arena 701.000 (5%). Su Rete4 Zona Bianca 660.000 (4,7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 808.000 (4,1%) e Bull di 570.000 (3%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 332.000 (1,8%). Su Tv8 Cani Sciolti 270.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.932.000 (25%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.653.000 (13,4%). Su Rai 3 la presentazione di Che Tempo che Fa 1.424.000 (7,3%). Su Rete 4 Controcorrente 911.000 (4,7%) e 765.000 (3,9%). Su La7 In Onda 854.000 (4,3%). Sul Nove Little Big Italy 283.000 (1,9%). Su Tv8 4 Hotel 292.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.121.000 (24,1%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.260.000 (19,3%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.497.000 (14%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 833.000 (5,8%) e Tempi Supplementari 707.000 (4,2%), NCIS New Orleans 462.000 (2,4%). Su Italia 1 NCIS 729.000 (4%). Su Rete4 Tempesta d’Amore 742.000 (3,8%). Su La7 Marple È Troppo Facile 183.000 (1,9%).

Nel daytime a mezzogiorno su Rai1 la Santa Messa 1.735.000 (24,7%), Linea Verde 3.118.000 (25,1%). Al pomeriggio Domenica In 2.435.000 (17,4%), 2.700.000 (20,1%), 2.416.000 (20,7%) e 2.104.000 (17,9%) così nei vari segmenti; Da Noi… A Ruota Libera 1.918.000 (14,8%). Su Canale 5 Amici 2.662.000 (21%), Verissimo 2.511.000 (21%) e Verissimo Giri di Valzer 2.567.000 (19,2%). Su Rai2 Vorrei dirti Che con Elisa Isoardi 243.000 (2%) e Dribbling 176.000 (1,6%) nella prima parte, 162.000 (1,4%) nella seconda e 353.000 (2,8%) nella terza con Paola Ferrari e Adriano Panatta. Su Rai3 Mezz’Ora in Più 1.108.000 (8,8%) e Mezz’Ora in Più Il Mondo che Verrà 745.000 (6,5%), Rebus 750.0000 (6,5%), Kilimangiaro 1.159.000 (8,5%). Su TV8 la differita di MotoGP 1.378.000 (11,2%).

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 409.000 (6,4%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 564.000 (4,8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 873.000 (10,1%). Su Italia1 Pressing 429.000 e 9,5% (Highlights 593.000 e 6,6%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 546.000 (7,8%).

