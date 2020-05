Ascolti Tv 6 maggio 2020. Gerry Scotti: Tu sì que vales. Altra doppietta con Striscia

Ascolti Tv mercoledì 6 maggio 2020. Anche ieri sera la sfida tra le ammiraglie generaliste è stata vinta da Canale5, come la settimana scorsa, con la replica di Tu sì que vales, che ha registrato il 18,6% di share con oltre 3,8 milioni di spettatori. Secondo posto per un’altra replica, quella di Meraviglie La penisola dei tesori su Rai1 (12,4% e quasi 3 milioni). Segue in classifica Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9,3% e 2,2 milioni. Su Italia 1 Star Wars con l’episodio Il risveglio della forza porta a casa 1,6 milioni e il 6,6%. Su Rete4 il talk show Stasera Italia fa il 4,5% e 1,1 milioni, mentre su Rai2 le repliche della serie tv La compagnia del cigno non vanno oltre il 3% e 798 mila spettatori. Su Tv8 Se solo fosse vero 3%. Su La7 Atlantide 2,5%, sul Nove Aspirante vedovo 1,7% e in seconda serata il primo documentario de L’assedio solo lo 0,9% con 144 mila spettatori. Su La5 Che Pasticcio Bridget Jones 2,1%, su RaiMovie Qualunquemente 2,1%.



In fascia Access Prime Time vince Striscia la notizia su Canale 5 con 5,1 milioni e 18,6%. Secondo posto per i Soliti Ignoti in replica su Rai1 (5 milioni e il 18%). Terzo posto per Otto e Mezzo su La7 con oltre 2,2 milioni e 8,2%. Nel preserale L’Eredità su Rai 1 è seguita da 4,3 milioni e il 21,3%. Avanti un altro! su Canale 5 registra 3,4 milioni e 17,4%. Al mattino la Messa su Rai1 è stata seguita da quasi 1,3 milioni (24,4%). Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 11:59

