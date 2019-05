Ascolti Tv 6 maggio 2019. Anche contro Montalbano il Gf cresce e fa il record stagionale

Ascolti Tv di lunedì 6 maggio 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano è stato visto dal 23,3% di share e da una media di 5,6 milioni di spettatori. Su Canale5 ottima performance e record stagionale per il Grande Fratello al 19,4% e con 3,2 milioni in visione (picchi di share del 33% e 4 milioni di spettatori, nonché con il primato nel Trend Topic, oltre 300.000 Tweet). Su Rai2 Made in Sud all’8,4%, su Rai3 Report al 6,7%, su Italia1 Il ritorno dello Jedi 4,7%, su Rete4 Quarta Repubblica 3,4%, su La7 Body of Proof 2,2%. In fascia Access prime time I soliti ignoti su Rai1 al 18,1%, Striscia la notizia su Canale5 al 17,5%, Tg2 Post su Rai2 3,6%, Un posto al sole su Rai3 al 7,2%, C.S.I. su Italia1 al 5%, Stasera Italia su Rete4 al 4,4%, Otto e mezzo su La7 al 7,1%. Nel Preserale L’Eredità su Rai1 al 23,5%, Caduta libera su Canale5 al 20,6%. In Seconda serata Che fuori tempo che fa su Rai1 al 12,2%, bene su Rai2 Povera patria con Annalisa Bruchi e Alessandro Giuli (che dopo Matteo Salvini questa settimana hanno ospitato Luigi Di Maio) al 6,2%, confermando quanto di buono con gli ascolti stanno facendo in questa stagione. Prima dell’alba con Salvo Sottile su Rai3 al 4,9%, X-Style su Canale5 al 17,7%. © RIPRODUZIONE RISERVATA