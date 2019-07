Ascolti Tv 6 luglio 2019, un sabato sera nel segno di Mimì. Boom di Stasera Italia Estate

Ascolti Tv di sabato 6 luglio 2019. Su Rai1 Techetechetè Superstar dedidato a Loredana e Mimì, sorelle per sempre ha conquistato oltre 2,5 milioni di media spettatori pari al 17,7% di share. A seguire il film in replica Io sono mia con Serena Rossi nei panni di Mimì (1,3 milioni e 12,5%). Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin 7 La Resurrezione 14,3%. Su Rai2 per il ciclo Nel Segno del Giallo, Il Lato Oscuro della Mia Matrigna 7,1%. Su Rete4 la soap Una Vita 5,5%. Su Italia 1 Jurassic Park 5,3%. Su Rai3 Kilimangiaro 4,5%. Su La7 la serie Little Murders 2,9%. Sul Nove Corpi da Reato 2,5%. Su Tv8 Igor il Russo Un killer in Fuga 1,6%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 14,1%. Su Rete 4 boom di Stasera Italia Estate 6,2% nella prima parte e 8,3% nella seconda. Su La7 In Onda 4,9%. Su Italia1 CSI 4,2%. Su Rai3 La Mia Passione 3,1%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 1,2%. Nel Preserale in 2,3 milioni per la sconfitta di Nicolò Scalfi a Caduta Libera su Canale 5 (20.3%). Su Rai1 Reazione a Catena 2,7 milioni e 22,9%. Domenica 7 Luglio 2019, 10:55

