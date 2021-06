Ascolti Tv 6 giugno 2021, exploit di Giletti che tiene viva Non è L'Arena

Ascolti Tv 6 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Beate ha conquistato 2.896.000 spettatori pari al 14,3% di share. Su Canale5 Lion La strada verso casa 1.927.000 (9,7%). Su La7 Non è l’Arena 1.490.000 (6,9%) nella prima parte e 920.000 (8,4%) nella seconda. Su Rai2 The Rookie 1.230.000 (5,5%) mentre Bull 1.096.000 (5,5%). Su Italia1 Un’estate ai Caraibi 1.317.000 (6,7%). Su Rai3 la finale degli Europei Under 21 Germania-Portogallo 1.073.000 (4,9%). Su Rete4 La frode 847.000 (4,3%). Su Tv8 la replica di Antonino Chef Academy 438.000 (2,1%). Sul Nove Supernanny 411.000 2,3%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica di Soliti Ignoti Il Ritorno 4.608.000 (21%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.641.000 (12,2%). Su La7 la presentazione di Non è l’Arena 1.018.000 (4,8%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend 950.000 (4,6%) nella prima parte e 815.000 (3,7%) nella seconda. Su Italia1 C.S.I. 884.000 (4,1%). Sul Nove Little Big Italy 341.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità Weekend 3.731.000 (22,6%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera! 1.901.000 (11,8%).

