Ascolti Tv 6 giugno 2019, vincono i Music Awards. Bene Formigli e Del Debbio. Otto e Mezzo vola oltre il 9%

Venerdì 7 Giugno 2019, 10:38

Su Rai1 Seat Music Awards con Carlo Conti e Vanessa Incontrada ha raggiunto il 16,1% e 3,2 milioni di spettatori. Seguono su Canale5 All Together Now al 12,9% e 2,3 milioni, su Rai3 Olanda-Inghilterra all’8,5%, su Rai2 con Morte sulla scogliera all’8,3%, su Italia1 The Departed al 5,1%, su Rete4 Dritto e rovescio al 5,1%, su La7 Piazzapulita al 6,7%.Nel Preserale Reazione a catena su Rai1 al 22,5%, Caduta libera! su Canale5 al 21,6%. In fascia Access prime time Striscia la notizia su Canale5 al 18%, Otto e mezzo su La7 al 9,4%. Su Rai2 Tg2 Post 4,8%, Stasera Italia su Rete4 al 4,7%, C.S.I. su Italia1 al 2,63%. In seconda serata Porta a porta su Rai1 all’8,3%, Stracult 20 anni su Rai2 al 4,6%, Linea notte su Rai3 al 4,1%, All Together Now After su Canale5 all’11,7%.