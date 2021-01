Ascolti Tv 6 gennaio 2021, la Lotteria e le straordinarie dei tiggì fanno il pieno. Su Sky Milan-Juve da record

Ascolti Tv 6 gennaio 2021. Su Rai1 Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia – in onda per quasi 4 ore ha conquistato una media di 5.384.000 spettatori pari al 22,7% di share. Su Canale5 la terza puntata di Fratelli Caputo 2.404.000 (9,7%). Su Rai2 Tg2 Post 1.620.000 (6%). Su Italia1 Now You See Me2 1.586.000 (6,4%). Su Rai3 la replica de I Miserabili 905.000 (3,5%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale 860.000 (4,1%). Su La7 Atlantide 515.000 (1,9%). Su Tv8 Un Natale inaspettato 364.000 (1,4%). Sul Nove Dirty Dancing 585.000 (2,3%). Su SkySportUno e SkySportSerieA record stagionale per la partita Milan-Juventus, vista da 2.720.000 abbonati (9,9% di share). Record stagionale anche il post-partita all’interno di Sky Calcio Club 1.114.000 con il 4,9%.

In seconda serata su Rai1 Tg1 Edizione Straordinaria – in onda dalle 23:05 alle 23:31 all’interno di Soliti Ignoti 5.579.000 (25,7%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 1.074.000 (6,7%). Su Italia1 Pressing Serie A 452.000 (5,8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte 825.000 (6,3%). Su La7 TgLa7 Edizione Straordinaria – dalle 22:28 alle 1:02 – 655.000 (3,8%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia 3.588.000 (12,9%). Su Italia1 C.S.I. Miami 1.275.000 (4,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.423.000 (5,2%) e Un Posto al Sole 1.624.000 (5,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.270.000 (4,6%) nella prima parte e 1.243.000 (4,4%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap! 585.000 (2,1%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 501.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 439.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.364.000 (22,3%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 3.228.000 (13,7%). Su Rai2 90° Minuto 1.044.000 (5%) nella prima parte e 1.268.000 (5,4%) nella seconda. Nel daytime su Rai1 l’Angelus 2.537.000 (19,4%), È Sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici 2.564.000 (14,9%). Su Sky Sport nel pomeriggio Sampdoria-Inter 863.000 (4,8%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA