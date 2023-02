Ascolti Tv 6 febbraio 2023, Blackout Vite Sospese chiude con il 21.5% di share

Ascolti lunedì 6 febbraio 2023, in prima serata su Rai1 l’ultima puntata di Blackout Vite Sospese ha conquistato una media di 3.976.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip 2.780.000 e 20.6%. Su Rai2 Boss in Incognito 1.409.000 (7.7%). Su Italia1 Death Race 1.167.000 (5.8%). Su Rai3 Presadiretta riparte da 1.345.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica 879.000 (5.5%). Su La7 Eden Un pianeta da salvare 461.000 (2.6%). Su Tv8 Men in Black: International 334.000 (1.7%). Sul Nove Viva l’Italia 360.000 (1.8%).

In Access Prime Time su Rai1 Primafestival 4.747.000 (20.8%) e Soliti Ignoti Il Ritorno 5.684.000 e 25.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia 4.466.000 e 19.7%. Su Rai2 Tg2 Post 886.000 (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.522.000 e 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.636.000 (7.3%), Un Posto al Sole 1.727.000 (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia 915.000 (4%) e 803.000 spettatori (3.5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.557.000 (6.8%). Su Tv8 100% Italia 546.000 (2.4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo in replica 453.000 (2%).

In daytime da segnalare che le polemiche fanno bene a BellaMà che si stabilizza tra il 5 e il 6% di share con picchi superiori all'8%.

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 sul sisma in Turchia e Siria ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 13.66%. Su Rai 2 Re-Start 239.000 e 3.19%.

