Ascolti Tv 6 febbraio 2019, picco di Sanremo con Mannoia e Baglioni. Boom di Storie Italiane

. La seconda serata del Festival di Baglioni ha raccolto davanti al video 9.144.000 spettatori con il 47,3% di share. Nella prima parte – dalle 21.26 alle 23.50 – 46,3% mentre la seconda parte – dalle 23.55 all’1.04 – 5,3 milioni di spettatori con il 52%. Il Festival cala rispetto allo scorso anno in valori assoluti ma migliora in termini di share. Picco 1.425.900 alle 21:49 con Quello che le donne non dicono 54,33% alle 0:22 con la performance di Pio e Amedeo. 500 mila persone che l’hanno visto su RaiPlay. 2.700.000 interazioni sui social.Ascolti più che positivi per tutte le trasmissioni di Rai1 che hanno le telecamere puntate su Sanremo. Netto incremento nel daytime. Su Rai1 Unomattina al 19%, La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi ha raccolto 1.524.000 spettatori con il 14,2% di share. Su Rai1 Vieni da Me con Caterina Balivo supera i 2 milioni pari al 14,3% della platea. La Vita Diretta con il tandem Timperi-Fialdini fa 2.156.000 spettatori e il 16,4%, nella seconda parte. Il Dopofestival è stato seguito da 1,8 milioni con il 37,5% di share. Boom per Storie Italiane di Eleonora Daniele - come ha ricordato anche il direttore di Raiuno Teresa De Santis in conferenza stampa all'Ariston - con 1,3 milioni di media spettatori (23,5% di share) nella prima parte e lo stesso numero di spettatori ma il 20,8% nella seconda parte.Così le altre reti: su Canale 5 Sapore di Te 6,7%. Su Rai2 The Wolf of Wall Street 3,3%. Su Italia 1 Dark Shadows 3,9%. Su Rai3 Chi l’ha visto? perde 3 punti e scende al 7,9%. Su Rete4 #CR4: La Repubblica delle Donne – I Migliori Mesi della Mia Vita 1.9% di share. Su La7 Bersaglio Mobile presenta – Eluana, 10 anni dopo ha registrato 1,2%. Su Tv8 Un Weekend da Bamboccioni 1,4%. Sul Nove L’Ultimo dei Mohicani 1,1%. Su Rai4 Scorpion 1,7%.