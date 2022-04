Ascolti Tv 6 aprile 2022, Chi l'ha visto? supera Ventura e Iene

Ascolti del 6 aprile 2022. In prima serata su Rai1 il film Il Diritto di Contare 2.904.000 spettatori pari al 15%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.083.000 (11%). Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.44 – Ultima Fermata 1.707.000 (10,6%). Su Rai2 Volevo fare la Rockstar 2 855.000 (4,2%). Su Italia 1 – dalle 21.39 all’1.05 - Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, 1.421.000 (9,4%). Su Rete4 Controcorrente 734.000 (4,5%). Su La7 Atlantide 636.000 (4,3%). Su Tv8 Speravo de Morì Prima 298.000 (1,4%). Sul Nove The Sentinel 330.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.845.000 (20,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.672.000 (15,5%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.467.000 (6,2%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.106.000 (4,9%), Un Posto al Sole 1.702.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.717.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.082.000 (4,7%) e 903.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 1.044.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age 320.000 (1,4%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 312.000 (1,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.571.000 (24,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 3.513.000 (19,7%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 691.000 (10%). Su Canale5 Tg5 440.000 (9,6%). Su Rai2 Una pezza di Lundini 334.000 (2,5%) e Paradise 131.000 (2%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA