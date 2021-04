Ascolti Tv 6 aprile 2021, la Champions è Leonardo

Ascolti Tv 6 aprile 2021. Prima serata su Rai1 la fiction Leonardo ha conquistato una media di 5.307.000 spettatori pari al 21,7% (primo episodio: 5.443.000 e 20%; secondo episodio: 5.189.000 e 23,6%). Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid-Liverpool 3.341.000 (12,4%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.839.000 (10,4%). Su Rai2 Un’Ora sola Vi Vorrei con Enrico Brignano 1.816.000 (6,7%). Su Rai3 Cartabianca 1.175.000 (5,3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 1.005.000 (5,3%). Su La7 diMartedì 1.059.000 (4,6%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 397.000 (1,6%). Sul Nove Man on Fire Il Fuoco della Vendetta 423.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.493.000 (19,7%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 4.295.000 (16%). Su La7 Otto e Mezzo 2.167.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.500.000 (5,6%) nella prima parte e 1.336.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.153.000 (4,1%). Su Italia1 CSI Miami 1.548.000 (5,6%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani 1.357.000 (5,1%) e Un Posto al Sole 1.792.000 (6,4%). Su Tv8 Guess My Age 526.000 (1,9%). Sul Nove in prima visione Deal With It Stai al Gioco 581.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.930.000 (23,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.072.000 (19,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.262.000 (12,4%) di share.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 11:14

