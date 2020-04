Ascolti Tv 6 aprile 2020, vince Montalbano tallonato da Harry Potter

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. L’episodio in replica Un Diario del ’43 de Il Commissario Montalbano su Rai1 ha vinto la prima serata con il 20% di share e una media vicina ai 6 milioni di spettatori. Al secondo posto Italia1 con il film Harry Potter e i doni della morte parte I che ha registrato il 16,4% con oltre 4 milioni e 600 mila telespettatori. Seguono Ficarra e Picone con Il 7 e l’8 su Canale 5 con 9,5% di share. Report su Rai3 con l’8,5% e il rientrante Nicola Porro con Quarta Repubblica su Rete4 al 7%. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile in replica 4,1%. Su La7 L’Uomo della Pioggia 2%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti l’1,4%. Sul Nove Trappola in fondo al Mare 2 Il Tesoro degli Abissi 1,1%.In fascia Access Prime Time su Rai1 Camilleri Racconta supera i 5 milioni con il 16,2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia si esprime sugli stessi livelli (16,1%). Su Rai2 Tg2 Post 3,9%. Su Italia1 CSI 4,9%. Su Rai3 Non ho l’Età 3,8% e Un Posto al Sole 3,6%. Su Rete4 Stasera Italia 4,2% nella prima parte 5,9% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 7,4%. Su Tv8 Guess my Age 2,1%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco l’1,1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità (19,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,6 milioni con il 19,2%.