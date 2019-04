Ascolti Tv 6 aprile 2019. Maria De Filippi preferisce ballare con Ricky Martin e Milly Carlucci si vendica. Boom di Juventus-Milan su Sky

Ascolti Tv di sabato 6 aprile 2019. Su Rai1 la seconda puntata di Ballando con le Stelle 14 è stata vista da una media superiore ai 4,5 milioni di spettatori pari al 20,5% di share. Su Canale 5 il serale di Amici 18 è andato sotto la soglia dei 4 milioni (3,6), pari al 19,9%. Quindi il secondo round va assegnato ai punti a Milly Carlucci. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie 5,4% di share. Su Italia 1 Rio 2 Missione Amazzonia 4,1%. Bene Sapiens (6,7%) su Rai3. Su Rete4 Altrimenti ci arrabbiamo! 5,3%. Su La7 la serie Little Murders 2,3%. Su Tv8 Il frutto dell’amore 1,5%. Sul Nove La figlia del generale 1,7%. Su Rai4 Chaos (2,5%) fa meglio di tre reti generaliste. Su Iris La Promessa 2,1%.



Nella fascia Access su Canale 5 Striscia La Notizia sfiora i 4 milioni (18,1%). Su Rai3 Le Parole della Settimana 7,3%. Su Italia1 CSI 4,6%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4%, su La7 Otto e Mezzo 4,1%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,1%. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica 1,9%.



Nel Preserale boom di Juventus-Milan su SkySport (13,2% con oltre 2 milioni di media). Su Rai1 L’Eredità 3,8 milioni (21%). Su Canale 5 Avanti un Altro sfiora i 3 milioni (17%). Al pomeriggio Verissimo vicino al 20%, Italia Sì 13,7%. Al mattino bene su Rai1 Unomattina in famiglia (22%) e Buongiorno Benessere (14,7%). © RIPRODUZIONE RISERVATA