Ascolti Tv 6 agosto 2019, dopo aver visto Reazione a Catena e Techetechetè il pubblico di Rai1 cambia canale

Ascolti Tv di martedì 6 agosto 2019. Rai1 perde vertiginosamente quota e scende all’8,8% di share con Velvet Collection che colleziona una media inferiore a 1,5 milioni. Rispetto alle ultime sere, non certo tra le più esaltanti della stagione, hanno cambiato canale quasi un milione di affezionati over alla rete ammiraglia e al tasto 1 del telecomando. Su Canale 5 Spirito libero ha raccolto davanti al video 1,7 milioni e l’11% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 5,3%. Su Italia 1 Chicago Fire 6,8%. Su Rai3 Samba 5,8%. Su Rete4 Quelli della Luna 3,1%. Su La7 In Onda 4,7%. Su Tv8 Ip Man 2 3,1%, sul Nove Troppo forte 2,8%. Su Rai4 Una Perfetta via di Fuga 2,8%, su Rai Movie Pazze di Me 2,2%. Sul 20 L’Ultimo Boyscout 2,7% e su Iris Quien Sabe? 2,2%.

Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3 milioni e 16,9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,3 milioni e 13,2%. Su Rai2 Tg2 Post 5,6%, su Rete4 Stasera Italia Estate 5,1% nella prima parte e 5,3% nella seconda, su La7 In Onda 5,8%. Su Italia1 CSI 5,1%. Su Rai3 Vox Populi 4,2% e Un Posto al Sole 7,6%. Su Tv8 4 Ristoranti 3,1%. Sul Nove Cucine da Incubo 1,4%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3,2 milioni e 24,8%. Su Canale 5 Caduta Libera 2,2 milioni con il 17,3% di share. In seconda serata share più alto per Non disturbare 6,9% su Rai1. Mercoledì 7 Agosto 2019, 11:57

