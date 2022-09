Ascolti Tv 5 settembre 2022, è subito testa a testa tra Matano e d'Urso

Ascolti del 5 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 il film Metti la Nonna in Freezer con Fabio De Luigi e Miriam Leone è stato visto da una media di 1.942.000 spettatori pari al 12,8%. Su Canale 5 la prima puntata della miniserie francese Solo uno Sguardo 1.333.000 (10,6%). Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD 1.272.000 (7,6%). Su Rai3 Presa Diretta 1.145.000 (7,2%). Su Rete4 Quarta Repubblica 940.000 (7,7%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 786.000 (4,8%). Su La7 il film Giochi di Potere con Harrison Ford 521.000 (3,3%). Su Tv8 la terza stagione di Gomorra La Serie 440.000 (2,8%). Sul Nove il documentario Queen We Are the Champions 286.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.169.000 (17,3%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.666.000 (14,5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano 1.528.000 (8,4%) e Un Posto al Sole 1.626.000 (8,7%). Su La7 la prima puntata di Otto e Mezzo con Lilli Gruber 1.232.000 (6,6%). Su Rai2 Tg2 Post 990.000 (5,3%). Su Rete4 Controcorrente 835.000 (4,6%) e 943.000 (5,1%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.102.000 (6%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.707.000 (28,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.255.000 (18,1%). Su Rai3 le edizioni del TgR 1.983.000 (14,3%).

Nel daytime così i debutti stagionali, tutti con una media superiore di 2-3 punti rispetto alla prima di un anno fa. Su Canale5 Mattino Cinque 867.000 (20,6%) nella prima parte e 820.000 (20,8%) nella seconda. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.348.000 (13,7%), Vita in Diretta (miglior inizio dal 2010) con 1.316.000 e 17,1% dalle 17.07 alle 17.26 e 1.548.000 (19,6%) dalle 17.26 alle 18.45. Su Canale5 Pomeriggio Cinque 1.397.000 (18,7%) dalle 17.26 alle 17.43 e 1.318.000 (17%) dalle 17.46 alle 18.26.

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 570.000 (9,5%). Su Canale 5 X Style Venezia (durata 6 minuti) 378.000 (8%) e Tg5 Notte 244.000 (6,7%). Su Rai2 Calcio Totale 527.000 (3,9%) e 450.000 (4,4%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 11:36

