Ascolti Tv 5 settembre 2019, gli azzurri vincono e convincono. Ascolti super anche nel preserale

Ascolti Tv di giovedì 5 settembre 2019. Su Rai1 Don Matteo 11 è stato visto da una media di 2,8 milioni di spettatori pari al 15,6% di share. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show Allegria! 2,3 milioni e il 14,8%. Su Rai2 Captain America Il Primo Vendicatore ha interessato 5,7%. Su Italia 1 Hunger Games Il Canto della Rivolta Parte II 5,8%. Su Rai3 Beata Ignoranza 7,2%. Su Rete4 The Water Diviner 4,7%. Su La7 Instinct 2,5%. Su Tv8 Hitch Lui sì che capisce le donne 2,6%, sul Nove Ted Bundy Nella mente di un serial killer 1,3%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3,6 milioni e 16,9%, su Canale 5 Paperissima Sprint 2,9 milioni e 13,5%. Boom su Rai2 di Tg2 Post con Salvini (6,1%), su Rai3 Un Posto al Sole 7,2%. Su Rete4 Stasera Italia 5,8%, su La7 In Onda 7,3%. Nel preserale l’Italia di Mancini è stata vista da in un crescendo di share per chiudere con il 29% e oltre 4 milioni e mezzo di spettatori. Venerdì 6 Settembre 2019, 10:48

