Ascolti Tv 5 ottobre 2022, Reazione a Catena e Soliti Ignoti tengono calda la serata di Rai1

Ascolti del 5 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 la versione restaurata de Il Commissario Montalbano con l’episodio Il Cane di Terracotta è stato visto da una media di 3.037.000 spettatori pari al 16,8% di share. Su Canale 5 Emigratis 2.163.000 (14,7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.868.000 (11,2%). Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso 909.000 (4,5%). Su Italia 1 il film Security 965.000 (5%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 716.000 (5%). Su La7 Una Giornata Particolare 671.000 (3,6%). Su Tv8 X Factor 623.000 (3,6%). Sul Nove La Rapina Perfetta The Bank Job 282.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.274.000 (20,2%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.513.000 (16,7%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.159.000 (5,5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.501.000 (7,2%) e Un Posto al Sole 1.643.000 (7,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.568.000 (7,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1.030.000 (5%) e 802.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 699.000 (3,3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! 530.000 (2,5%). Su Tv8 100% Italia 480.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.328.000 (26,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.142.000 (20%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 2.483.000 (14,1%).

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.445.000 (14,1%), Il Paradiso delle Signore 1.669.000 (20,7%), La Vita in Diretta 1.723.000 e 19,8% (presentazione 1.413.000 – 18,9%). Su Canale5 Uomini e Donne 2.549.000 (25%), Amici 1.563.000 (19,2%), Grande Fratello Vip 1.402.000 (17,8%), Pomeriggio Cinque 1.539.000 e 18,1% (presentazione 1.179.000 – 15,6%, saluti 1.618.000 – 16,1%). Su Rai 2 i Mondiali di Pallavolo Femminile con Italia-Giappone 660.000 (6,2%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 767.000 (10,4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 605.000 (14%). Su Rai2 Bull 571.000 (3,3%) e Stasera c’è Cattelan 310.000 con il 2,9% (Ancora Cinque Minuti su Rai 2: 227.000 – 3,1%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 603.000 (9,7%). Su Italia1 Drive Angry 404.000 (4,6%). Su Rete4 Dalla Parte degli 100.000 (3,2%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA