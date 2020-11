Ascolti Tv 5 novembre 2020, Doc: il pubblico è nelle tue mani (oltre 7,6 milioni)

Ascolti Tv giovedì 5 novembre 2020. Su Rai1 la fiction Doc Nelle Tue Mani con Luca Argentero ha conquistato una media di 7.667.000 spettatori pari al 28,3% di share. Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? chiude con 1.812.000 (8,9%). Su Rai2 FBI 848.000 (3%) 911 fa 701.000 (3,3%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.785.000 (9,9%). Su Tv8 l’incontro di Europa League Milan-Lille 1.754.000 (6,5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.181.000 (6,2%). Su La7 Piazzapulita 1.161.000 (5,1%). Su Rai3 Speciale Mezz’ora in più Il Mondo che verrà 759.000 (3,4%). Sul Nove Cambio Moglie 405.000 (1,5%). Su Sky Uno il secondo live di X Factor, condotto da Daniela Collu, 887.000 spettatori di media con il 3,8% di share, in crescita rispetto alla puntata precedente e alla puntata del 2019.

In fascia Access su Rai1 Soliti Ignoti 5.564.000 (19,7%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.968.000 (14%). Su La7 Otto e Mezzo 2.040.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.384.000 (5%) nella prima parte e 1.227.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.274.000 (4,5%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.159.000 (4,3%) e Un Posto al Sole 1.585.000 (5,6%). Su Italia1 CSI 1.163.000 (4,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 656.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.815.000 (21,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.959.000 (18,1%). Da segnalare nel daytime su Rai1 L’Ultimo Saluto a Gigi Proietti 2.667.000 (27,3%) e in seconda serata AmaSanremo che scende al 10,3%.

