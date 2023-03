Ascolti Tv, 5 marzo 2023: vince Resta con Me, poi Show dei Record e Fazio con Baglioni

Ascolti 5 marzo 2023, in prima serata su Rai 1 Resta con me ha conquistato una media di 3.596.000 telespettatori, share del 19,75%. Su Rai 3 Che Tempo Che Fa 2.745.000, 13,38%, e nel segmento Il Tavolo 1.617.000, 11,54%. Su Canale 5 Lo Show dei Record 2.340.000 (14,15%). SuTv8 la gara di F1 GP Bahrain in differita 1.150.000 (6,13%). Su Italia 1 il film Jason Bourne 807.000 (4,38%). Su La7 Non è l’Arena 768.000, share 5,38%. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Los Angeles 707.000, 3,40% e a seguire la serie Blue Bloods 13 764.000, 3,90%. Su Rete 4 Zona Bianca 482.000, share 3,42%. Su Nove Cambio Moglie ha registrato 246.000 telespettatori, share 1.3%.

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 4.562.000, 22,12%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.255.000, share 15,86%. Su Italia 1 NCIS 1.147.000, 5,60%. Su Rete 4 Controcorrente 872.000, 4,26% e 773.000, 3,76%. Su La7 In onda 775.000, share 3,77%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 396.000 telespettatori, share 1,93%.

Nel preserale L’Eredità Weekend su Rai 1: 4.156.000, 23,90%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story 3.401.000, 19,93%. Su Rai2 90° Minuto 645.000, 3,69% e nel segmento Tempi Supplementari 581.000, share 2,90%.

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In nella prima parte 2.692.000, 20,34%, nella seconda 2.128.000, 17,30% e nella terza 1.966.000, 15,69%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.782.000, 14,02%. Su Canale 5 lo speciale di Amici di Maria De Filippi 3.356.000 telespettatori, share 25,76%, mentre Verissimo ha registrato 2.557.000, 20,76% e nei Giri di Valzer 2.370.000, 18,39%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 12:40

