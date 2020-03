Ascolti Tv 5 marzo 2020, a Don Matteo dovrebbero fare una statua. Buon bottino per Masterchef 9

Ascolti Tv giovedì 5 marzo 2020. Su Rai1 Don Matteo 12 vola a 6,6 milioni di media spettatori pari al 26,3% di share. Su Canale 5 Poveri ma Ricchi non arriva a 2 milioni (8,2%). Su Italia 1 Le Iene Show 9,2%. Su Rai2 3 Days to Kill 4,6%. Su Rai3 Mezz’ora in più Speciale Coronavirus 3,3%. Su Rete4 Dritto e Rovescio 6%. Su La7 PiazzaPulita 5,6%. Su Tv8 Nessuno mi può Giudicare l’1,7%, sul Nove Redemption 1,2%. La media della serata finale di MasterChef Italia 9 su Sky supera 1,2 milioni di abbonati, miglior finale degli ultimi due anni con uno share del 4,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 6,1 milioni con il 21,7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia più di 4,8 milioni con uno share del 17%. Su Rai2 Tg2 Post 4,5%. Su Italia1 CSI Miami 4,4%. Su Rai3 Non ho l’Età 5,4% e Un Posto al Sole 6,9%. Su Rete4 Stasera Italia 4,7%, su La7 Otto e Mezzo 7,3%. Su Tv8 Guess my Age 2,1%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità quasi 5,9 milioni (26%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4,3 milioni (19,6%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta con ospite Matteo Salvini 1,5 milioni e il 14,3% di share. Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 11:13

