Ascolti Tv 5 maggio 2022, Don Matteo sempre super. Bova non fa rimpiangere Terence Hill

Ascolti tv del 5 maggio 2022 in prima serata su Rai1 la sesta puntata di Don Matteo 13 tiene alta la media e anche senza Terence Hill la fiction viaggia a vele spiegate: 6.282.000 spettatori pari al 31,5%. Su Tv8 l’incontro di Conference League Roma-Leicester 1.822.000 (8,5%), mentre su SkySport la partita registra una media di 620.000 abbonati e 2,9%, quindi sommando i canali la qualificazione della Roma alla finale della coppa è stata vista da 2.442.000 spettatori (11,4% di share). Su Canale 5 il film 10 Giorni senza Mamma 1.554.000 (7,9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.129.000 (7,4%) tiene alta la bandiera mentre cede qualche punto Formigli su La7 con Piazza Pulita 823.000 (5,5%). Su Italia 1 Jason Bourne 959.000 (4,9%). Su Rai3 Ladies in Black 787.000 (3,8%). Su Rai2 A Napoli non Piove Mai 658.000 (3,2%). Su Sky Uno la semifinale di Pechino Express 9 347.000 (1,7%). Sul Nove Apocalypto 286.000 (1,6%).

In fascia Access Prime Time oltre 5 milioni di spettatori hanno visto la puntata numero mille di Soliti Ignoti Il Ritorno su Rai1 (5.038.000 e 23,1%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.413.000 (15,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.548.000 (7,1%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.362.000 (6,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.666.000 (7,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.010.000 (4,9%) e 798.000 (3,6%). Su Rai2 Tg2 Post 772.000 (3,5%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 323.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.355.000 (26,8%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 3.463.000 (22,1%).

In Seconda Serata su Rai1 va fortissimo Porta a Porta con il traino di Don Matteo: 1.221.000 e 16,2%. Su Canale 5 Tg5 Notte 711.000 (6,7%), La Casa dalle Finestre che Ridono 270.000 (5,9%). Su Rai 3 Grande Amore 700.000 (5,4%), Tg3 Linea Notte 359.000 (5,4%). Su Italia1 Ale & Franz & Friends for Ucraina 474.000 (6,3%). Su Rete 4 Slow Tour 274.000 (7,7%). Su Tv8 Uefa Terzo Tempo 245.000 (3,2%). Su Rai2 si stappa lo champagne perché Anni 20 Notte ha superato il… 2% di share: 193.000 (2,1%).

Nel daytime da segnalare nel pomeriggio su Rai1 La Vita in Diretta 1.479.000 (16,9%) e 2.027.000 (19,9%). Su Canale5 Beautiful 2.456.000 (19,5%), Una Vita 2.342.000 (20%), Uomini e Donne 2.805.000 (27,6%), Amici 2.078.000 (23%), l’Isola dei Famosi 1.946.000 (23%). Brave and Beautiful 1.706.000 (19,7%), Pomeriggio Cinque 1.645.000 (18,2%) e 1.801.000 (17,9%). Su Rai2 Detto Fatto chiude con 563.000 (6,2%). In mattinata su Canale 5 Forum 1.492.000 (20,5%). Su Rai2 I Fatti Vostri 668.000 (11,4%) e 1.016.000 (10,9%). Su Rai3 Agorà Extra 359.000 (8,2%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA