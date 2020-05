Ascolti Tv 5 maggio 2020, i Pooh fanno meglio di Bocelli e Pausini (anche di Padre Pio che però supera Karol)

Ascolti Tv martedì 5 maggio 2020. Su Rai1 lo show dei Pooh Amici per Sempre, la replica della reunion, supera i 3 milioni e mezzo di spettatori pari al 14,7% di share. I Pooh hanno fatto meglio di Andrea Bocelli una settimana fa (10,6% e 2,7 milioni), e di Laura Pausini (13,3% con 3,4 milioni). Su Canale 5 il film religioso Padre Pio registra l’11,2% di share. Martedì scorso Karol, un Papa rimasto uomo aveva fatto il 10,2%. Su Italia 1 Le Iene raggiungono l’11,6%. Floris rivince la sfida dei talk. Su La7 DiMartedì oltre 1,7 milioni di media e 7,1% di share. Su Rai3 Carta Bianca 1,3 milioni pari ad uno share del 5,8%. Su Rete4 Fuori dal Coro 1,1 milioni e 5,6% di share. Su Rai2 la prima tv Gomorroide 4,6% di share. Su Rai4 Attacco al Potere registra il 3,5%. Su Tv8 Innocenti Bugie 2,9%. Sul Nove Diverso da Chi? 1,6%. Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan 132.000 spettatori e lo 0,5% (175.000 spettatori in totale sommando +1, repliche, on demand).



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5,2 milioni con il 18,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia una manciata di spettatori in meno (18,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.333.000 spettatori (8,4%). Su Rete4 Stasera Italia 1,4 milioni (5,4%), su Rai2 Tg2 Post 1,2 milioni (4,9%). Su Rai3 Gad Lerner con La Scelta I Partigiani Raccontano 963.000 spettatori con il 3,7%. Su Tv8 Guess My Age 2,8%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,4%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità per l’Italia 4,1 milioni (21,2%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 3,5 milioni (18,7%). Al pomeriggio ancora non carbura Caterina Balivo su Rai1 con Vieni da Me (1,7 milioni pari al 10,6%). La replica de Il Paradiso delle Signore fa il 12%. La Vita Diretta il 13,8% di share (con boom sui social, un milione di visualizzazioni su Twitter e successo tra i giovani su Instagram, nonché follower in crescita sull’account, superato solo da Sanremo, Rai1 e Ballando con le Stelle). Su Canale5 Beautiful il 17%. Una Vita il 16,8%. A seguire Uomini e Donne oltre 2,8 milioni con il 19,6%. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Maggio 2020, 11:56

