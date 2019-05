Ascolti Tv 5 maggio 2019, Fazio vince la serata ma in scia ci sono Le Iene da record

Ascolti Tv di domenica 5 maggio 2019. Su Rai1 Che Tempo Che Fa sfiora i 4 milioni di media spettatori e il 16% di share. Tra gli ospiti della serata anche Alessia Marcuzzi. Il Tavolo fa il 13,4%. Su Canale 5 in prima visione assoluta New Amsterdam, con tre episodi, è visto da 2.340.000 spettatori pari all’11% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione 7,2%. A seguire FBI sempre 7,2%. Su Italia1 grande performance delle Iene che raggiungono il 13,4%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura 3,7%. Su Rete4 il film Knockout Resa dei Conti 2,7%, su La7 Non è l’Arena sfiora il 7%. Su Tv8 Celebrity Masterchef 2 fa il 2,4%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 3 in prima visione 1,4%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint 4.259.000 spettatori con il 17,3%. Su Rai2 Quelli Che Dopo il Tg 5,3%. Su Italia1 CSI 4,3%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 3,4%. Su Rai3 Grande Amore 4,3%. Su Tv8 4 Hotel 2%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,8%. Nel Preserale L'Eredità 4,1 milioni e 20,8%. Su Canale 5 Caduta Libera 3,4 milioni e 17,3%. Al pomeriggio Domenica In 3,2 milioni (18,7%) nella prima parte e 2,8 milioni (18,2%) nella seconda. Domenica Live 2,3 milioni (14,4%). In seconda serata La domenica sportiva su Rai2 7%, Tiki Taka su Canale5 al 7,4%, Tutta colpa di Leonardo su Italia1 al 12%, Scarface su Rete4 al 3,4%, Uozzap su La7 al 4,6%.