Ascolti Tv 5 luglio 2022, bene Battiti Live e Nek. Boom per le Teche con la Carrà e Reazione a catena con Amadeus

Ascolti del 5 luglio 2022 in prima serata su Rai1 il film Ricatto d’Amore 2.371.000 spettatori pari al 16% di share. Su Italia 1 il ritorno di Battiti Live 1.521.000 (12,3%). Su Canale 5 la prima tv di Sono Tornato 1.485.000 (9,8%). Su Rai2 Dalla Strada al Palco con Nek 1.155.000 (8,7%). Su Rai3 Filorosso 782.000 (5,7%). Su La7 In Onda Prima Serata 552.000 (3,6%). Su Rete4 il documentario Dynasties L’avventura della vita 412.000 (2,8%). Su Tv8 Snitch l’infiltrato 322.000 (2,2%). Sul Nove Il Monaco 249.000 (1,7%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè dedicato a Raffaella Carrà fa il pieno di ascolti 3.393.000 spettatori con il 21,5% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.246.000 (14,3%). Su Italia1 NCIS Unità Anticrimine 1.160.000 (7,5%). Su Rai3 Generazione Bellezza 820.000 (5,4%) e Un Posto al Sole 1.255.000 (8%). Su La7 In Onda 870.000 (5,6%). Su Rete4 Controcorrente 685.000 (4,5%) e 846.000 (5,4%). Su Rai2 Tg2 Post 732.000 (4,6%). Su Tv8 Celebrity Chef 340.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 266.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena con Marco Liorni che ha ospitato Amadeus 3.442.000 (28,4%). Su Canale 5 la replica Avanti un Altro 1.568.000 (15%). La presentazione dei palinsesti Mediaset 2022 1.745.000 (13,9%).

In seconda serata su Rai1 Premio Biagio Agnes 564.000 (9,6%). Su Canale 5 Tg5 Notte 528.000 (5,8%). Su Rai2 Back to Back Speciale Lat’s Play! 187.000 (4,4%). Su Italia1 La Notte del Giudizio 273.000 (8,4%). Su Rete 4 Raffaella Carrà Special 180.000 (3,6%).

