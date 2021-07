Ascolti Tv 5 luglio 2021, nel mare di Raffaella c'è l'isola felice di Temptation Island

Ascolti Tv 5 luglio 2021. In prima serata su Rai1 Carramba! Che Sorpresa del 1995 in omaggio a Raffaella Carrà – dalle 21:55 alle 23:39 – ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13,8% di share nonostante qualche problemino di messa in onda. Su Canale5 la seconda puntata di Temptation Island – dalle 21:40 alle 00:57 – è stato seguito da una media di 3.526.000 spettatori con uno share del 23%. Su Rai2 Hawaii Five-0 1.395.000 (6,6%) e N.C.I.S. New Orleans 1.028.000 (5,2%). Su Italia1 Gli Album di Freedom 635.000 (3,7%). Su Rai3 Report in replica 1.181.000 (5,7%). La Carrà fa impennare anche Quarta Repubblica su Rete4 1.220.000 (7,1%). Su La7 The International 415.000 (2,2%). Su Tv8 la replica di Gomorra La Serie 399.000 (2,1%). Sul Nove Bad Boys 2: 273.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè Tutti Pazzi per Raffaella 4.509.000 (22,3%). A seguire Techetechetè (che ha inizialmente sostituito Carramba! Che sorpresa alle prese con i problemi tecnici) 2.756.000 (12,9%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.175.000 (15,5%). Su Rai2 l’omaggio alla Carrà di Tg2 Post 1.491.000 (7,2%). Su Italia1 C.S.I. 919.000 (4,6%). Su Rai3 Un Posto al Sole 1.238.000 (6,3%). Su Rete4 Stasera Italia News 851.000 (4,4%) nella prima parte e 1.100.000 (5,4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda 958.000 (4,7%). Su Tv8 4 Hotel 367.000 (1,8%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 280.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.471.000 (24,6%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera 1.746.000 (12,9%). Su Rai3 Blob sulla Carrà 975.000 (5,5%).

Nel daytime di Rai1 da segnalare l’exploit della seconda parte di Estate in Diretta, con a caldo le prime reazioni sulla Carrà (2.334.000 e 25,2%).

In seconda serata su Rai 1 flop di Notti Europee 493.000 (5,5%). Meglio Rai3 che dopo Tg3 LineaNotte (719.000 telespettatori, share 4,6%) ha mandato in onda la puntata di A raccontare comincia tu con Luciana Littizzetto ospite di Raffaella Carrà (489.000 e 7,8%).

