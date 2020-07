Ascolti Tv 5 luglio 2020, Non dirlo al mio Capo al minimo sindacale. Bene Sky Sport con calcio e F1

Ascolti Tv domenica 5 luglio 2020. Su Rai1 la replica di Non Dirlo al Mio Capo registra il 13,8% di share. Su Canale5 la replica di Rosy Abate 2 l’8,6%. Su SkySport Napoli-Roma 6,7%. Su Rai2 FBI 4,4%. Su Italia1 La rivolta delle ex 4,7%. Su Rai3 L’incredibile vita di Norman 4,9%. Su Rete4 la replica di Freedom Oltre il Confine 4,6%. Su La7 Chernobyl in replica 2,7%. Su Tv8 Gomorra in replica 2,3%. Sul Nove Restaurant Swap Cambio Ristorante 1,9%. Su Rai4 Ossessione omicida 2,4%. Su Iris Trash 1,9%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 17,9%. Su Canale5 Paperissima Sprint 12,6%. Su Italia1 CSI 8 il 4,6%. Su Rai3 la Fialdini con Così è la Vita (3,1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend 5,1% nella prima parte e 6% nella seconda. Su La7 Corsi di Recupero Propaganda Live 2,8%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,4%. Sul Nove Little Big Italy l’1,6%. Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 19,6%. Su Canale5, in replica, Avanti un Altro! 12%. Nel daytime bene Rai1: Linea Blu 18,8%; Paesi che Vai 18,9%; A Sua Immagine 18,1% e la Santa Messa 21,7%; l’Angelus 20,8%; Linea Verde Estate 21,1%. Al pomeriggio non sbanca Il meglio di Domenica In (11,9%).



Lo sport. Oltre al 6,7% di share (con un milione e 168 mila abbonati) di Napoli-Roma su Sky va detto che il Gp Formula 1 live su Sky è stato visto da 1 milione e 317 mila abbonati con uno share del dell’11,2%. Mentre in differita free su Tv8 alle 18 ha registrato 1 milione e 343 mila spettatori pari all’11% di share. All’ora di cena su Rai2 90° Sera 1.072.000 (5,7%). In seconda serata su Rai2 La Domenica Sportiva 530.000 (6,9%). Su Italia1 Pressing Serie A 439.000 (6%). Nel preserale su Rai2 90° Minuto 255.000 (1,9%) Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA