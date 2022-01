Ascolti Tv 5 gennaio 2022, vince Heidi ma Battiato lascia il segno

Ascolti del 5 gennaio 2022. In prima serata su Rai1 il film Heidi ha portato a casa una media di 3.538.000 spettatori. Share 16,1%. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi, il game show condotto da Gerry Scotti 2.293.000 (12,5%). Bene su Rai3 Caro Battiato, il programma dedicato a Franco Battiato 2.267.000 (11%). Su Italia1 il film Big Game Caccia al presidente con Samuel L. Jackson 1.334.000 (5,8%). Su La7 Speciale Non è l’Arena con Massimo Giletti 849.000 (5,4%). Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi 919.000 (5,2%). Su Rai 2: Kalipe A passo d’uomo, il programma che unisce divulgazione e show con Massimiliano Ossini 693.000 (3,2%). Su Tv8 lo speciale televisivo Friends The Reunion 539.000 spettatori (2,4%). Su Nove Wild Teens Contadini in erba, il teen reality che vede i ragazzi alle prese con la vita di campagna 267.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.705.000 (19,9%), su Canale 5 Striscia la Notizia 3.450.000 (15,1%), su Rai3 Un Posto al Sole 1.758.000 (7,4%), su La7 In Onda 1.515.000 (6,4%), su Rai2 Tg2 Post 1.119.000 (4,7%), su Rete4 Controcorrente 1.042.000 (4,5%) nella prima parte e 964.000 (4%) nella seconda.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.807.000 (24,1%) e Tg1 5.577.000 (25,3%). Su Canale5 Caduta Libera (replica) 3.265.000 (16,8%) e Tg5 4.191.000 (18,8%).

Nel daytime da segnalare su Rai1 Vita in Diretta 2.666.000 (18,4%) che affonda ancora una volta Pomeriggio 5 News (1.775.000 e 12%) a cui non servono per vincere nemmeno gli strilli ad alta voce dell’inviata per non far sentire il collegamento con Rai1. Una caduta di stile che ha mandato su tutte le furie Alberto Matano e che sicuramente con Barbara d’Urso al timone non sarebbe mai successo.

