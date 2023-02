Ascolti 5 febbraio 2023, Lolita Lobosco fa il pieno di share

Ascolti tv domenica 5 febbraio 2023, su Rai1 Le Indagini di Lolita Lobosco 2ha conquistato una media di 4.790.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale5 la prima tv di Fino all’ultimo indizio 2.147.000 e 11.5%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 784.000 (3.8%), mentre Blue Bloods 700.000 (3.6%). Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto 1.083.000 e 5.7%. Su Rai3 Che Tempo Che Fa 2.194.000 pari al 10.7% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.438.000 spettatori pari e 9.4%.Su Rete4 Zona Bianca 493.000 (3.4%). Su La7 Non è l’Arena 1.018.000 e 7%. Su Tv8 4 Hotel 505.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Only Best – Comico Show 262.000 (1.4%).

Su Rai1 Primafestival registra 4.116.000 spettatori (20%), mentre Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.753.000 (23.2%). Su Canale5 Paperissima Sprint 3.237.000 e 15.7%. Su Italia1 N.C.I.S. 1.258.000 (6.1%). Su Rete4 Controcorrente 914.000 (4.4%) e 847.000 (4.1%). Su La7 In Onda 812.000 (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti 751.000 e 3.7%. Sul Nove Little Big Italy 335.000 (1.6%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.632.000 e 24.9%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.596.000 (19.7%). Su Rai2 90° Minuto 796.000 (5.1%) nella prima parte e 716.000 (4%) nei Tempi Supplementari.

Nel daytime al pomeriggio su Rai1 Domenica In 2.980.000 spettatori con il 20.8% nella prima parte, 2.785.000 spettatori con il 21% nella seconda e 2.513.000 spettatori con il 18.7% nella terza. A seguire Da Noi… A Ruota Libera 2.201.000 spettatori con il 15.4%. Su Canale5, Amici 3.148.000 spettatori (22.6%) e Verissimo 2.885.000 spettatori (21.6%) nella prima parte e 2.725.000 spettatori (18.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.

