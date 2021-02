Ascolti Tv 5 febbraio 2021, testa a testa tra Milly Carlucci e Signorini

Ascolti Tv 5 febbraio 2021. In prima serata: su Rai 1 Il Cantante Mascherato ha registrato una media di 3.605.000 telespettatori, share 16,2%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5: 2.965.000 (16,8%). Su La7 Propaganda Live 1.258.000 (6,4%). Su Rete 4 Quarto Grado 1.188.000 (5,9%). Su Rai 2 The Good Doctor 1.470.000 (5,4%) e a seguire The Resident 1.096.000 (4,8%). Su Italia 1 Freedom Oltre il confine 1.084.000 (5,1%). Su Tv8 Il film Sotto Assedio White House Down 663.000 (2,8%). Su Rai 3 Titolo V 640.000 (2,7%). Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 616.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 4.856.000 (17,5%). Su Canale 5 Striscia la notizia 4.182.000 (15,1%). Su La7 Otto e mezzo 2.625.000 (9,5%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.475.000 (5,5%) nella prima parte e 1.367.000 (4,9%) nella seconda. Su Rai 2 Tg2 Post 1.008.000 (3,6%). Su Rai 3 Che succ3de? 1569.000 (5,8%). Un posto al sole 1.569.000 (5,8%).

Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità 4.901.000 (23%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.783.000 (18,1%).

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Febbraio 2021, 12:51

