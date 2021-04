Ascolti Tv ieri lunedì 5 aprile 2021, una Pasquetta sull'Isola

Ascolti Tv 5 aprile 2021. Prima serata su Rai1 l’esordio della fiction La Fuggitiva ha conquistato una media di 5.230.000 spettatori pari al 21,4%. Su Canale 5 - dalle 21.46 all’1.07 - L’Isola dei Famosi 15 ha raggiunto una media di 3.111.000 spettatori (17,1%). Su Italia 1 la saga dei Pirati dei Caraibi La Vendetta di Salazar 1.992.000 (8,3%). Su Rai3 Città Segrete 1.781.000 (7%). Su Rete4 Quarta Repubblica 1.158.000 (5,4%). Su Rai2 Ben-Hur film con Morgan Freeman 912.000 (3,7%). Su La7 il film Al Vertice della Tensione 826.000 (3,3%). Su Tv8 4 Ristoranti 312.000 (1,2%). Sul Nove Superfantagenio 270.000 (1,1%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.078.000 (19,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.116.000 (15,7%). Su La7 Otto e Mezzo 1.865.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 1.318.000 (5,2%) nella prima parte e 1.191.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 978.000 (3,7%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani che ha ospitato Baglioni 1.321.000 (5,3%) e Un Posto al Sole 1.598.000 (6,1%). Su Italia1 CSI Miami 1.404.000 (5,4%). Su Tv8 Guess My Age 582.000 (2,2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 492.000 (1,9%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti 388.000 (1,5%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.656.000 (22,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.591.000 (17,7%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.282.000 (15,1%). Alle 19 il Tg3: 2.466.000 (12,8%), alle 20 Tg1: 5.667.000 (23,9%), Tg5: 4.314.000 (18%), TgLa7: 1.301.000 (5,4%), alle 20:30 Tg2: 1.708.000 (6,7%)

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.260.000 (10,3%). S’è Fatta Notte 392.000 (5,4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 847.000 (17,9%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 534.000 (5,6%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 430.000 (6%). Su Rai2 Ve Ne Siete Mai Accorti? Con Maurizio Battista 299.000 (2,1%). Su Rete 4 Frequency, il Futuro è in ascolto 156.000 (2,7%). Su La7 The Manchurian Candidate 199.000 (2,3%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 11:57

