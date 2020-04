Ascolti Tv 5 aprile 2020, Bella da Morire chiude in bellezza

Su Rai1 l’ultima puntata di Bella da Morire è stata vista da oltre 5 milioni e 800 mila spettatori pari al 20,5% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso ha registrato una media che ha sfiorato i 2 milioni e mezzo di spettatori pari all’11,1%. Su Rai2 Che Tempo che Fa oltre 2,8 milioni e il 9,3% mentre Che Tempo che Fa Il Tavolo 9,6% con 2.2 milioni. Su La7 Non è l’Arena 5,8% con 1,8 milioni nella prima parte e il 6,3% nella seconda. Su Italia 1 Un’Impresa da Dio sfiora i 2,5 milioni con l’8,1%. Su Rai3 Borg McEnroe un milione e il 3,5%. Su Rete4 The Next Three Days 3,4%. Su Tv8 I Delitti del BarLume La Battaglia Navale 2,1%, sul Nove Little Big Italy l’1,2%.

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno in replica 19,5% con 6 milioni, su Canale 5 Paperissima Sprint 4,4 milioni e 14,3%. Su Italia1 CSI 4,5%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 4,4%. Su Rai3 Indovina chi viene a Cena 5,7%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,5%. Sul Nove Little Big Italy 1,3%. Nel Preserale su Rai1 la replica de L'Eredità 4,5 milioni (17,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4 milioni (15,9%). Su Rai2 Che Tempo che Farà 4,2%. Al pomeriggio su Rai1 Domenica In 17,4% con 3,8 milioni nella prima parte e il 17,1% nella seconda. Da Noi A Ruota Libera 2,8 milioni (13,6%). In seconda serata su Canale 5 Tiki Taka Il Calcio è il Nostro Gioco l'11% di share.

