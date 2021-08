Ascolti tv 5 agosto 2021, Argentero vince i Giochi delle repliche

Ascolti Tv 5 agosto 2021. In prima serata una media di 2.102.000 e 13,9% per la replica della fiction di Rai1 Doc nelle tue mani con Luca Argentero. Su Rai2 Il Circolo degli anelli 1.391.000 e 9,2%. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza 1.188.000 e 8,1%. Su Rai3 la replica di A Raccontare comincia tu con Raffaella Carrà che incontra Sophia Loren 912 mila e 5,5%. Su Italia 1 FBI Most Wanted 875 mila e 6,7%. Su Rete 4 Il ritorno del Monnezza 556 mila e 3,5%. Su La7 In onda 456 mila e 2,8%. Su Tv8 I delitti del BarLume La Battaglia navale 401 mila e 2,5%. Sul Nove Il primo cavaliere 342 mila e 2,3%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.059.000 (17,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.297.000 (13,2%). Su Rai3 Caro Marziano 828.000 (5,1%), Un Posto al Sole 1.311.000 (7,5%). Su Rai2 Tg2 Post 1.146.000 (6,5%). Su Rete4 Stasera Italia News 936.000 (5,6%) nella prima parte e 1.029.000 (5,9%) nella seconda. Su La7 In Onda 932.000 (5,4%). Su Italia1 NCIS 887.000 (5,2%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel 416.000 (2,5%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 328.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a 3.297.000 (25,8%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.284.000 (10,5%). Su Rai3 le news dei TgR 1.973.000 (14,7%). Su Rai2 - dalle 16.43 alle 20.28 – Tokyo 2020 Best Of 1.050.000 (10,3%).

Al mattino le dirette da su Rai 2 di Tokyo Live 2020: 474.000 (13,8%) dalle 5.53 alle 8.27 e 1.666.000 (24,7%) dalle 8.48 alle 12.55.

In seconda serata Go Tokyo 2020: 402.000 (9,9%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 10:57

