Ascolti Tv 5 agosto 2020. Zavoli grande rispetto della Rai, ma pochi spettatori

Ascolti Tv mercoledì 5 agosto 2020. Anche nella giornata di ieri Reazione a Catena (3.355.000 e 23,7%) risulta il programma più visto, davanti all’altro classico di Rai1, Techetechetè (3.155.000 e 15,5%). Terzo posto Paperissima Sprint 2.803.00 e 14%. Pochi ascolti – com’era prevedibile visto che in prima serata è un suicidio annunciato, ma ha prevalso il servizio pubblico con l'omaggio della Rai al grande personaggio scomparso – per Sergio Zavoli Storia di un Cronista che non arriva alla media del milione (925.000 spettatori pari al 5,1% di share). Su Canale 5 Come Sorelle sfiora i 2 milioni pari all’11,6%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 4,8%. Su Italia 1 il primo episodio di Chicago Fire 6,9% e 9%, Chicago P.D. 8,3%. Su Rai3 Un Fragile Legame 6%. Su Rete4 #CR4 La Repubblica delle Donne 2,8%. Su La7 Atlantide Hiroshima 1945 fa il 4,2%. Su Tv8 Diretta Gol Europa League 7,8% con oltre 1,5 milioni. Sul Nove Anna and the King 2,8%. Su Rai Movie Notte Prima degli Esami 2%. Su Sky Sport 1 il match di Europa League Inter-Getafe fa il 3,1% con 617.000 spettatori.



In fascia Access Prime Time così i programmi di approfondimento: su Rai2 Tg2 Post 5% con 1.026.000 spettatori. Su Rete4 Stasera Italia 1.119.000 (5,9%) nella prima parte e 1.231.000 (6%) nella seconda. Su La7 In Onda 859.000 spettatori (4,3%). Al mattino da segnalare su Tv8 Ogni Mattina che non solo non decolla ma addirittura è sceso sotto l’1% di share (82.000 spettatori e 0.9%) e su La7 L’Aria che tira che nella versione estiva non buca certo il video (la media oscilla tra il 3 e il 4% di share). Aridateci Myrta Merlino. Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Agosto 2020, 12:38

