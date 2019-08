Ascolti Tv 5 agosto 2019, testa a testa tra i film Mother's Day e Femmine contro Maschi

Ascolti Tv di lunedì 5 agosto 2019. Su Rai1 il film Mother’s Day con Julia Roberts e Jennifer Aniston è stato visto da una media di 2,2 milioni di spettatori pari al 13,7% di share. Su Canale 5 la pellicola Femmine contro Maschi ha raccolto davanti al video 2,2 milioni e il 12,9%. Su Rai2 Hawaii Five O 6,5%. Su Italia 1 Le Iene presentano Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo 7,9%. Su Rai3 Identità 5%. Su Rete4 Dante’s Peak La Furia della Montagna 4,4%. Su La7 Operazione Sottoveste 3,5%. Su Tv8 Agente 007 Una Cascata di Diamanti 2,5%. Sul Nove Big Cats 2,3%. Su Rai4 Il Pianeta delle Scimmie 2%. Su Rai Movie Rio Conchos 2.5%. Su Real Time Vite al Limite 2,7%. Sul 20 Come Ammazzare il Capo e Vivere Felici 1,4%.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè ottiene 3,2 milioni e il 17,6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2,5 milioni e il 13,5%. Su Rai2 Tg2 Post 5%. Su Italia1 CSI 5,1%. Su Rai3 VoxPopuli 4,9% e Un Posto al Sole 7,3%. Su Rete4 Stasera Italia Estate 5,3% nella prima parte e 6,2% nella seconda. Su La7 In Onda 6%. Su Tv8 l’episodio di 4 Ristoranti 3,2%. Sul Nove Cucine da Incubo 1,1%. Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena ha raccolto 3.232.000 spettatori (24,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2,3 milioni (18,2%). Al mattino la santa messa trasmessa da Tv2000 (4,6% di share) fa meglio di Omnibus (4,4%) e Coffee Break su La7 (4,3%), di Rai2, Italia 1 e Rete4, attestandosi al 4°posto, superata solo da Unomattina, Planet di Canale 5 e Agorà Estate. Martedì 6 Agosto 2019, 11:35

