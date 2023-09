Ascolti Tv 4 settembre 2023, buona la prima di Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque

Ascolti tv lunedì 4 settembre 2023, in prima serata su Rai1 la fiction Il Giovane Montalbano 2 ha conquistato una media di 2.916.000 spettatori pari al 17.94%. Su Canale 5 la commedia Benvenuti al Sud 2.469.000 spettatori pari al 15.35% di share. Su Rai2 gli Europei di Pallavolo Maschile Italia-Svizzera 1.838.000 spettatori pari al 10.1% di share.Su Italia1 la replica de Le Iene Presentano Inside 887.000 spettatori con il 7.05%. Su Rai3 l’esordio stagionale di Presa Diretta 966.000 spettatori pari a share del 5.4%. Su Rete4il ritorno di Quarta Repubblica 818.000 spettatori con il 6.22% di share. Su La7 Anna and the King 330.000 spettatori con share del 2.17%. Su Tv8What Women Want – Quello Che Le Donne Vogliono 238.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Joker – Wild Card 325.000 spettatori con l’1.9%.

In fascia Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè 3.430.000 spettatori con il 18.12%. Su Canale 5Paperissima Sprint 2.844.000 spettatori con share del 15.06%. Su Rete4 il debutto di Nicola Porro a Stasera Italia ha radunato 971.000 individui all’ascolto (5.18%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena ha raccolto 3.551.000 spettatori (26.43%). Su Canale 5 Caduta Libera 17,5% di share.

Al pomeriggio su Rai1 Estate in Diretta 1.364.000 spettatori con il 16.24% (presentazione dalle 17.14 alle 17.46: 1.083.000 – 14.23%). Su Canale5 Beautiful 2.595.000 spettatori con il 21.03%. Terra Amara 2.661.000 spettatori con il 24% di share. La Promessa 2.000.000 con il 23.29%.Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, ha registrato una media di 1.633.000 spettatori con il 21.37%, nella prima parte in onda dalle 16.55 alle 17.44, e 1.572.000 spettatori con il 19.33% nella seconda parte in onda dalle 17.48 alle 18.25 (i Saluti: 1.482.000 – 16.57% ). L’anno scorso la prima stagionale del programma con Barbara d’Urso in conduzione registró una media di 1.397.000 spettatori con il 18.71%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.43, e 1.318.000 spettatori con il 17% dalle 17.46 alle 18.26 (I Saluti 1.217.000 – 14.14%).

