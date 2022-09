Ascolti Tv 4 settembre 2022, una Zona Bianca finalmente meno chiassosa

Ascolti del 4 settembre 2022 in Prima Serata su Rai1 La Dama Velata in replica è stata seguita da una media di 2.730.000 spettatori pari al 18,8% di share. Su Canale 5 Richard Jewell 1.259.000 (9,7%). Su Rete4 buon risultato per Zona Bianca (874.000 e 7,2%) con finalmente una puntata meno chiassosa a causa delle sovrapposizioni di voci. Bravo il conduttore Brindisi a dirigere il traffico degli ospiti, spesso indisciplinati: “parlate uno per volta. Non parliamoci sopra sennò a casa non capiscono nulla” è la frase più ricorrente con buona pace per le orecchie dei telespettatori. Su Rai2 Tg2 Post 500.000 (3,2%) e Bull di 470.000 (3,1%). Su Italia 1 Shark Il Primo Squalo 1.208.000 (8,3%). Su Rai3 Città Segrete 702.000 (4,9%). Sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo 418.000 (2,8%). Su La7 Miss Marple 287.000 (2,5%). Su Tv8 Sic 351.000 (2,4%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Techetechetè 3.405.000 (21,6%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.474.000 (15,7%). Su La7 In Onda 964.000 (6,1%). Su Italia1 NCIS New Orleans 946.000 (6%). Su Rete 4 Controcorrente 832.000 (5,4%) e 856.000 (5,4%). Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 464.000 (3%) e Sapiens Un Solo Pianeta 462.000 (2,9%). Su Tv8 4 Ristoranti 464.000 (3%). Sul Nove Little Big Italy 311.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.262.000 (25,5%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.768.000 (14,1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 467.000 (3,7%) e Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 532.000 (3,6%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 1.478.000 (11,1%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 d’Olanda 1.429.000 (13,4%). Al pomeriggio sempre su Tv8 la MotoGP 1.343.000 (10,8%).

In Seconda Serata su Rai 1 Speciale Tg1 471.000 (6%). Su Canale 5 il Tg5 Notte 283.000 (5,3%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 662.000 (7,6%). Su Italia1 Pressing 373.000 (8,3%) (Highlights 582.000 e 6,5%). Su Rai 3 Sex 171.000 (3,5%). Su Rete 4 L’Anima Gemella 220.000 (6,7%).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA