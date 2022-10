Ascolti Tv 4 ottobre 2022, l'Inter vince anche contro Morgane

Ascolti del 4 ottobre 2022 in Prima Serata su Canale 5 l’incontro di Champions League Inter-Barcellona è stato seguito da una media di 4.736.000 spettatori pari al 22,5% di share (pre e post partita: 3.418.000 e 16,1%). Su Rai1 la fiction francese Morgane Detective Geniale 2: 3.023.000 e 16,3% (primo episodio: 3.369.000 – 16.1%, secondo: 2.701.000 – 16,5%). Su Italia 1 – dalle 21.39 all’1.12 – Le Iene 1.124.000 (8,2%). Su Rai3 CartaBianca 1.017.000 (5,9%). Su La7 diMartedì 978.000 e 5,4% (diMartedì Più: 324.000 e 4,8%). Su Rete4 Fuori dal Coro 718.000 (4,8%). Su Tv8 Pechino Express 666.000 (3,5%). Su Rai2 Jumanji Benvenuti nella giungla 626.000 (3,2%). Sul Nove Non c’è più religione 250.000 (1,3%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.460.000 (20,3%). Su Canale 5 Striscina la Notizina 3.806.000 (18,2%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.162.000 (5,4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.373.000 (6,5%) e Un Posto al Sole 1.582.000 (7,1%). Su La7 Otto e Mezzo 1.329.000 (6,1%). Su Rete4 Stasera Italia 870.000 (4,1%) e 841.000 (3,8%). Su Rai2 Tg2 Post 789.000 (3,6%). Su Tv8 100% Italia 515.000 (2,4%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 453.000 (2,1%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.104.000 (25,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.040.000 (19,5%). Su Rai2 – dalle 17.15 alle 19.44 - l’incontro dei Mondiali di Pallavolo Femminile Italia-Brasile 975.000 (8,8%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.316.000 (13,4%). Il Tg1 della sera 5.084.000 (25,8%), il Tg5 4.207.000 (21,3%), il Tg La7 1.119.000 (5,6%).

Nel daytime da segnalare al mattino su Rai1 Uno Mattina 796.000 (19%), la Celebrazione di San Francesco 785.000 (17,9%). Su Canale 5 Mattino Cinque News 969.000 (22%) e 1.031.000 (24,5%). Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 1.347.000 (13,7%), Il Paradiso delle Signore 1.618.000 (20%), Vita in Diretta 1.713.000 e 18,6% (presentazione: 1.508.000 – 19,5%). Su Canale 5 Uomini e Donne 2.551.000 (26,2%), Amici 1.824.000 (22,6%), Grande Fratello Vip 1.653.000 (20,5%), Pomeriggio Cinque 1.562.000 e 17,1% (presentazione: 1.331.000 – 16,6%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 720.000 (10,3%). Su Canale 5 Champions League Live 683.000 (15,2%), X Style 410.000 (9,3%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 298.000 (4,7%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan 248.000 e 2,6% (Ancora 5 minuti: 132.000 e 2,1%), Generazione Z 103.000 (2,5%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Ottobre 2022, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA