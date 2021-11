Ascolti Tv 4 novembre 2021, brava Zanicchi, una vera D'Iva. Che cagnara ad Anni 20 Notte!

Ascolti Tv 4 novembre 2021. In prima serata su Rai1 Il docu-film La scelta di Maria ha ottenuto una media di 3.977.000 telespettatori, share 17,6%. Su Canale5 Lo show D’Iva, prima puntata con Iva Zanicchi mattatrice, 1.985.000 e 13,2%. Su Italia Il film Jack Reacher La prova decisiva 1.541.000 (7,9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 899.000 (5,5%). Su La7 PiazzaPulita 840.000 (5,1%). Su Rai 3 Che fine ha fatto Baby Jane?, prima puntata, 987.000 (4,5%). Su Tv8 Roma – Bodo Glimt di Conference League 967.000 (4,2%). Su Rai2 Quelli che… 563.000 (2,7%).

Su Sky X Factor 478.000 abbonati e il 2,4% di share. Su Nove Il contadino cerca moglie 431.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il ritorno con Carlo Conti ospite di Amadeus 5.169.000 (21,4%). Su Canale5 Striscia la notizia 3.597.000 (14,8%). Su Rai3 Blob 1.059.000 (4,9%), Che Succ3de? 1.242.000 (5,4%), Un posto al sole 1.735.000 (7,2%). Su La7 Otto e mezzo 1.726.000 (7,2%). Su Rete4 Stasera Italia 955.000 (4,1%) nella prima parte e 940.000 (3,9%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 757.000 (3,1%). Su Italia1 NCIS 1.129.000 (4,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.498.000 (23,6%). Su Canale 5 Caduta libera 3.424.000 (18,6%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 1.163.000 (8%) nella presentazione e 524.000 (6,9%) nel programma. Su Rai2 Anni 20 Notte 155.000 (2%) con nell’arco della trasmissione una grande cagnara nella quale hanno parlato tutti insieme, ospiti e conduttori, danneggiando le orecchie del telespettatore a casa. Su Rai3 La versione di Fiorella 410.000 (3,2%) e Tg3 LineaNotte 330.000 (4,3%). Su Italia1 Il film Self/Less 405.000 (6,8%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 11:22

