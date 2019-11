Ascolti Tv 4 novembre 2019. Fiorello con VivaRaiPlay! fa il botto: oltre 6,5 milioni per lo showman

Martedì 5 Novembre 2019, 11:15

Ascolti Tv lunedì 4 novembre 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano Il Gioco degli Specchi è stato seguito da una media di oltre 4,8 milioni di spettatori pari al 22,9% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso 2,1 milioni di media e il 13,3%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1,5 milioni e 7,50%. Su Rai3 Report è stato visto da una media di oltre 1,8 milioni di spettatori pari al 7,7%. Su Rete4 Quarta Repubblica supera il milione di media spettatori con il 5,6% di share. Su Italia 1 Pacific Rim La Rivolta 5,1%. Su La7 Grey’s Anatomy 2,6% e 2,8%. Su Tv8 I Magnifici Sette 2,6%, sul Nove la seconda parte di Casamonica Le Mani su Roma 2,1%. Su Sky Sport Serie A il posticipo Spal-Sampdoria 1%.Nella fascia Access Prime Time irrompe su Rai1 VivaRaiPlay! visto da una media di oltre 6,5 milioni di spettatori con il 25,1% di share. A seguire Soliti Ignoti Il Ritorno 6,4 milioni e il 23,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,4 milioni e 16,6%. Su Rai2 Tg2 Post 2,6%. Su Italia1 CSI Miami 5,1%. Su Rai3 That’s Amore 3,9% e Un Posto al Sole 6,4%. Su Rete4 Stasera Italia 4,8%, su La7 Otto e Mezzo 6,5%. Su Tv8 Guess my Age 1,9%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,7%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,1 milioni e 24,6%. Su Canale 5 Caduta Libera sfiora i 4 milioni e il 20% di share. Al pomeriggio Geo sugli scudi (oltre il milione e mezzo di spettatori con il 12,2% per Rai3). In seconda serata così i tre canali Rai: Frontiere 11,9%, Povera Patria 4,3%, Prima dell’Alba 4,4%.