Ascolti Tv 4 marzo 2023, bottino pieno per Canale 5 con C'è Posta per te e Lucio & Lucio

Ascolti 4 marzo 2023 in prima serata su Rai1 la novità The Voice Kids, in onda dalle 21:33 alle 00:44, ha conquistato 3.589.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5 il ritorno di Maria De Filippi con C’è Posta per Te, dalle 21:29 alle 00:42, registra una media di 4.556.000 spettatori con share del 28.8%. Su Rai2 F.B.I. 827.000 (4.2%) e F.B.I. International 726.000 (4%). Su Italia1 Dragon Trainer Il mondo nascosto 558.000 (3%). Su Rai3 Sapiens Un solo pianeta 896.000 e 5.3%. Su Rete4 Il padrino: epilogo – La morte di Michael Corleone in prima visione 402.000 (2.5%). Su La7 La maschera di ferro 402.000 (2.3%). Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 779.000 (4.1%). Sul Nove Per qualche dollaro in più 234.000 (1.4%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.423.000 (22.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia 4.023.000 e 20.9%. Su Rai2 Tg2 Post 579.000 (3%). Su Italia1 N.C.I.S. 1.210.000 (6.4%). Su Rai3 Le Parole 1.349.000 e 6.9%. Su Rete4 Controcorrente 783.000 (4.1%) e 568.000 (2.9%). Su La7 In Onda 823.000 (4.3%). Sul Nove Fratelli di Crozza 321.000 (1.7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.197.000 e 25.9%. Su Canale5 Avanti un Altro! Story 3.203.000 (20.2%). Alle 20 Tg1: 4.560.000 (25.1%), Tg5: 4.168.000 (22.8%)

In Seconda Serata su Rai1 Ciao Maschio 678.000 e 14.7%. Su Canale5 Tg5 Speciale Lucio & Lucio per sempre, dedicato a Lucio Battisti e Lucio Dalla fa il pieno di ascolti nonostante l’orario notturno: 1.167.000 (22.1%). Su Rai2 Tg2 Dossier segna 481.000 (3.1%) e Tg2 Storie, i Racconti della Settimana 226.000 (2%). Su Italia1 Ruby Red 278.000 (2.6%). Su Rai3 Tg3 Mondo 453.000 (4.1%). Su Rete4 Eliminators 186.000 (3.5%). Su La7 Il paziente inglese 83.000 (1.1%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Marzo 2023, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA